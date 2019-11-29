Жизнь в своей квартире. В Химках новое жилье получили пять детей-сирот

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил ключи от квартир детям-сиротам. Новоселами стали пять человек. В этом году ключи от собственного жилья получат еще 10 человек.

Теперь у каждого подростка есть собственная квартира.

«Прекрасный дом, прекрасный двор, отличный район. Химки развиваются и растут. Вы можете рассчитывать на нашу помощь и в дальнейшем», — обратился к ребятам глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

В квартирах есть все необходимое: и постельное белье, и туалетные принадлежности, и посуда, и даже тапочки.

«Дом очень красивый. Стильно, модно, есть плита, телевизор даже роутер Wi-Fi», — отметил новосел Артем Львов.

Источник фото: телеканал «360»

Спешит зайти в свою квартиру и Кристина Канеева. Девушке 19 лет, из них 10 она провела в детском доме, где комнату делила с тремя соседками. Кристине дали однокомнатную квартиру на 16 этаже. Поэтому первым делом она решила похвастаться видом с балкона.

«Даже не знаю, что сказать. Свой дом — это так необычно», — сказала девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Они хоть и молоды, но с детства приучены к самостоятельности. Празднование новоселья пока отложили, слишком много дел: и документы оформить надо, и квартиру обустроить по-своему. 28 ноября по государственной программе «Жилище» Московской области ключи от квартиры получили пять человек, оставшихся без попечения родителей. В этом году свое новоселье справят еще 10 детей-сирот.