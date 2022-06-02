Жизнь в Подмосковье должна радовать. Губернатор Воробьев рассказал о будущем школ области

Губернатор Подмосковья поучаствовал в закладке 20 школ. Новые учебные учреждения являются частью развития инфраструктуры региона. О планах по строительству в Подмосковье Воробьев рассказал радио Sputnik.

Он отметил, что ежегодно в регионе открывается несколько учреждений для среднего образования.

«Мы на этой неделе действительно заложили 20 школ, в прошлом году закладывали 30, а еще раньше — 50. Значит ли это, что мы сбавляем темп? Нет. Просто мы приняли решение строить школы большие, где можем собрать самых лучших преподавателей. Это школы на полторы-две тысячи человек», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что власти Подмосковья ценят уже сложившийся в области большой педагогический коллектив. Однако с расширением региона увеличивается потребность в новых учителях.

Доступность среднего образования — важный фактор при выборе жилья

Воробьев рассказал, что сейчас школы строятся достаточно быстро. Обычно на это уходит около 18–20 месяцев. При этом новые образовательные учреждения соответствуют современным стандартам.

Именно поэтому власти региона решили организовать торжественную закладку новых школ. По мнению Воробьева, она отразила тщательный подход к организации среднего образования в Подмосковье.

«Такое мероприятие прошло торжественно для чего? Для того, чтобы и глава, и строитель, и региональные власти чувствовали ответственность. Я уверен, что все ребята, которые готовятся в школу или ходят в школу, будут иметь возможность пойти в новые классы, к прекрасным, мудрым учителям», — сказал губернатор Московской области.

По его словам, образовательные учреждения играют немаловажную роль при выборе будущего места жительства. Однако это не единственный ключевой фактор, на который обращают внимание при покупке жилья.

«Смысл качества жизни, как известно, заключается в том, чтобы у тебя было качественное сообщение. Поэтому мы строим много дорог. Большинство из них — это федеральная поддержка, развитие московского транспортного узла», — отметил Воробьев.

Кроме того, губернатор Подмосковья рассказал о развитии образования и здравоохранения в регионе.

«На образование везде большой спрос. Ты обязан, ты хочешь обеспечить качественное образование своим детям, поэтому школам мы уделяем особое внимание. И по форме, и по содержанию», — отметил он.

Ипотека как инструмент развития Подмосковья

Кроме учителей власти региона уделяют особое внимание молодым специалистам и из других сфер. Одной из таких мер является социальная ипотека.

«У нас уже много лет — наверное, больше семи — существует программа так называемой социальной ипотеки. Так ее мы проименовали в своем бюджете. Она помогает решить проблемы учителям, врачам, тренерам спортивных школ и ученым, которые посвящают себя науке, открытиям и их внедрениям», — сказал Воробьев.

Он отметил, что ежегодно на такую ипотеку оформляют около 500–700 договоров. Суть этой льготы заключается в том, что регион покрывает половину кредита. Воробьев сказал, что таким образом местные власти показывают особое отношение к специалистам.

«Вот, в том числе, на цифрах этим вниманием, этой программой мы показываем, что все эти категории для нас очень важны. Как, конечно, и все жители Подмосковья», — подчеркнул он.

Кроме того, эта льгота развивает регион. По словам Воробьева, она делает Подмосковье более комфортным и доступным.

«Ты можешь сколько угодно облизываться, а что толку, если у тебя зарплата не позволяет купить квартиру? Как ты можешь выстраивать, проектировать свое будущее? Для этого государство должно заботиться о тех, кто вносит свой вклад, часто бескорыстно, и эта программа потому и существует и пользуется популярностью», — сказал он.

— Меня лично радует, и радует миллионы других жителей. Действительно, комфорт растет, становится лучше и лучше.

Дорога к доступности

Также он отметил, что в регионе строят множество магистралей и транспортных сеток. Они призваны разгрузить Подмосковье, а также упрощают доступ даже к самым удаленным уголкам области. Эти концессии и трассы строят и дорабатывают при помощи специальной госпрограммы.

«Если коротко — это развитие, это жизнь. И наша задача — сделать так, чтобы жизнь в Подмосковье радовала тебя», — подытожил Воробьев.