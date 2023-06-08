Подмосковье 08 июня 2023, 17:24 Живые изгороди появятся на 258 детских площадках Подмосковья в 2023 году ГУСТ

Читать 360tv в

Живая изгородь появится на 258 детских площадках Подмосковья в этом году. Такой способ оформления представили в Главном управлении содержание территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что живая изгородь позволит избежать ежегодного ремонта и окрашивания обычных. Также они дополнят эстетическую составляющую двора.

Реклама

«Зачастую дети, играя на площадках, не рассчитывают силы и скорость, и могут получить травму от удара о железный забор. До конца июня запланировано провести замену на 258 площадках. Больше всего адресов в Орехово-Зуевском городском округе — 20, Богородском — 16, Ленинский — 11, Воскресенск, Кашира, Мытищи, Наро-Фоминский, Пушкинский и Химки — 10 в каждом округе», — сказала она.

Она добавила, что в программе примут участие 59 городских округов, часть из которых уже приступила к работам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».