Живые изгороди из кустарников пришли на смену железным заборам в Химках

По инициативе жителей Химок там запустили новый проект — озеленение дворов и замена металлических ограждений на живые изгороди. Они не деформируются, за ними легче ухаживать, кроме того, они смотрятся намного красивее и комфортнее.

«Взамен старых металлических ограждений — живые изгороди из кустарников и цветов. Это решение, которое преобразит любой двор. Для начала выбрали пилотные адреса, где реализуем эту инициативу, затем — по пожеланиям жителей — приступим к другим дворам. Заявки на благоустройство палисадников уже принимают управляющие компании», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Проект направлен в основном на то, чтобы дворы и улицы Химок стали выглядеть более современно и красиво. Посадили уже туи, спиреи, бадан — каждое растение выбиралось по специальной просьбе жителей. Еще будут высаживать барбарис, хосту и кизильник. Сотрудники химкинского Объединенного городского хозяйства стараются предоставлять выбор цветов и кустарников, учитывая особенности каждого двора, например степень его освещенности. Выбор растений делают сами горожане в ходе встреч организованных муниципальными депутатами.

«Мы этот дом внесли в пилотный проект, поэтому посмотрим, как дальше у нас пойдет и как разрастутся наши кусты, как все красиво благоустроится, как жители на это отреагируют, чтобы в дальнейшем рассматривать вопрос, чтобы дальше уже во все дворы городского округа Химки внедрить», — рассказала депутат Совета депутатов Химок Ирина Спирина.

Пока пилотный проект запущен по сорока адресам в Старых и Новых Химках. Шесть участков уже успели озеленить, впереди еще очень много работы. Такие проекты в Подмосковье проводятся под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.