Подмосковье 04 марта 2024, 14:46 Живущему в Солнечногорске ветерану Ивану Походаеву исполнилось 98 лет Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Почетный житель городского округа Солнечногорск, ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Походаев отпраздновал 98-летие. Его поздравили глава муниципалитета Константин Михальков и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.

«Как и обещал Ивану Федоровичу, приехали к нему в гости в его День рождения. Наш уважаемый ветеран, почетный житель всегда открыт для молодежи и даже сейчас, в столь почтенном возрасте, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Иван Федорович — пример для всех нас», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Со своей стороны, Иван Федорович пожелал солнечногорской молодежи добра, счастья и хороших дел на благо родины.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Иван Походаев родился 2 марта 1926 года. До самой пенсии он работал на Солнечногорском заводе № 10. Его общий трудовой стаж составляет 63 года. Ветеран труда награжден медалью «За трудовую доблесть» и медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».

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