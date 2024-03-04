04 марта 2024, 14:57
Живущей в Воскресенске труженице тыла Галине Никифоровой исполнилось 95 лет
Галине Никифоровой из Воскресенска исполнилось 95 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравила заместитель главы городского округа Ксения Архипова. Она передала поздравления и подарки от президента России и губернатора Подмосковья.
Галина Петровна родилась в многодетной семье. Когда началась война, ее отец ушел на фронт, а она в 12 лет начала работать в колхозе.
Реклама
«Пахала, сеяла, косила, молотила зерно. Работать приходилось очень много», - поделилась женщина.
После войны она закончила школу рабочей молодежи и Московский финансово-кредитный техникум. До 70 лет Галина Петровна работала главным бухгалтером в администрации Воскресенска, а после – в страховой компании. Она вышла на пенсию только в 87 лет.
В будущем женщина мечтает проводить праправнучку, которой сейчас чуть более полугода, в первый класс.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Женщины
Воскресенск
Реклама
Реклама