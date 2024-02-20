Подмосковье 20 февраля 2024, 17:56 Живущая в Воскресенске электросварщица с 40-летним опытом поделилась историей выбора неженской профессии Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Надежда Лаврентьева, жительница Воскресенска, на протяжении 43 лет трудится на должности электросварщика ручной сварки. В филиале «Газпром теплоэнерго МО», где она работает, Надежде доверяют выполнение самых сложных задач.

Надежда рассказывает о своем нестандартном выборе: изначально она мечтала стать медиком, но не смогла поступить в училище. В результате она выбрала профессию электросварщика, обучившись в среднем профессиональном-техническом училище № 15 Воскресенска. О своем выборе Надежда ни разу не пожалела, несмотря на физические трудности и работу в любую погоду.

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В январе этого года Надежда принимала активное участие в монтаже и запуске пяти передвижных блочно-модульных котельных в Воскресенске. Тогда благодаря слаженной работе специалистов удалось наладить стабильное теплоснабжение микрорайонов Цемгигант и Лопатинский.

Работа в мужском коллективе для Надежды скорее является преимуществом. Она ценит добродушие и отзывчивость своих коллег, с которыми ей легко работать. По словам сварщицы, такая атмосфера и поддержка коллектива являются залогом успешной работы.

За свой долгий и плодотворный труд Надежда Лаврентьева была отмечена рядом наград, включая медаль «В память 850-летия Москвы», почетную грамоту и почетный знак главы Воскресенского муниципального района. В 2017 году ее труд был удостоен почетной грамоты губернатора Московской области за высокий профессионализм и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона.

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