Подмосковье 09 декабря 2022, 18:40 Животные из зоостудии «Ковчег» в Кашире стали звездами кино

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В зоостудии «Ковчег» в Кашире живут необычные питомцы. Все они звезды кино и сериалов.

Самый известный обитатель зоостудии — ворон Карлуша. У него десятки ролей в российском кино, телесериалах и музыкальных клипах. Кроме него, в каширском «Ковчеге» живут несколько видов оленей, верблюды, разнообразные птицы, а также более традиционные домашние животные. Особая гордость — четыре волка и четыре собаки, похожие на волков.

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«Животные работают в меру своих сил, ничего сложного они не делают — в кино они играют сами себя. <…> Их задача — просто быть в кадре», — рассказала основательница зоостудии «Ковчег» Анна Пономарева.

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Забавных случаев на съемочных площадках с участием животных-актеров за годы существования зоостудии накопилось немало. Но главная задача «Ковчега» — забота о животных и тесное общение с ними.

Наступающие новогодние и рождественские праздники — час икс для северных оленей и ворона Карлуши. Они главные герои приключений кочевых народов Севера в сказочной программе «Кочевник».

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