Животноводческий комплекс вьетнамского концерна «TH True Milk» заработал под Волоколамском

Вьетнамский концерн «TH True Milk» запустил в работу первую очередь нового животноводческого комплекса под Волоколамском. На открытии предприятия присутствовал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Открытие состоялось в субботу 16 апреля. Председатель совета директоров «TH Group» Нго Минь Хай вместе с министром торжественно запустил работу доильного отделения комплекса.

В рамках первой очереди животноводческого комплекса завершено строительство семи основных зданий фермы, а также инфраструктурных, складских и вспомогательных объектов. Поголовье на территории комплекса составляет 2333 головы, в том числе 1113 голов коров. Валовое производство молока за 2021 год — 13 869,4 тонн, надой на фуражную корову — 12,477 тонн.

«Решение о строительстве животноводческого комплекса на шесть тысяч коров в Волоколамском городском округе было принято в октябре 2016 года, после подписания соглашения между Правительством Московской области и вьетнамским концерном „ТиЭйч-РУС Милк Фуд“, — рассказал Мурашов.

Он добавил, что объем инвестиций в проект оценивается в 6,8 миллиарда рублей и планируется к созданию 311 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию второго и третьего проекта запланирован на третий квартал 2023 года.

В соответствии с действующим соглашением для реализации проекта компании требуется 10 517 гектаров земель. На текущий момент ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» предоставлено 7 610 гектаров, в том числе в апреле 2021 года передано в аренду 728 гектаров земли, находящейся в собственности России.

«Хотим сказать огромное спасибо Правительству Московской области за помощь в получении земель, эта поддержка для нас очень важна. Мы решительно настроены как можно скорее завершить строительство второй и третьей очереди нашего проекта, — отметил председатель совета директоров компании.

Дополнительно концерном «TH True Milk» планируется реализация аналогичного комплекса молочного животноводства на территории городского округа Шатура. Сейчас предприятие работает над выбором земельного участка для проекта.