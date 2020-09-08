Животноводческий комплекс построят в подмосковном Ступине к концу года. Там создадут 120 рабочих мест
Новый комплекс в округе возводит компания «Ступинская Нива». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Комплекс рассчитан на содержание 3 550 коров и 5 100 голов молодняка КРС молочных породАндрей Разин.
В проект вложат около 3,9 миллиарда рублей. На стройплощадке уже создают доильный зал. В основу легла автоматизированная установка «Карусель» с программой управления стадом.
«Начался процесс закупки коров — уже завезли три тысячи голов нетелей. А первая тестовая дойка запланирована на ноябрь этого года», — отметил Андрей Разин.
Животноводческий комплекс, как подчеркнул он, имеет большое социальное значение. Для жителей Подмосковья здесь появятся новые высокотехнологичные рабочие места.
Современные технологии и чистое племенное стадо придают уверенность, что этот комплекс станет одним из лучших в ПодмосковьеАндрей Разин.
По словам Андрея Разина, запустить новый комплекс планируют в четвертом квартале 2020 года.