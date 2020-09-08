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    08 сентября 2020, 12:46

    Животноводческий комплекс построят в подмосковном Ступине к концу года. Там создадут 120 рабочих мест

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Современный животноводческий комплекс создадут до конца года в подмосковном Ступине. Его построили уже на 45%. В результате жители городского округа получат новые рабочие места. Их будет свыше 120. Специалисты займутся разведением коров и телят.
    Животноводческий комплекс построят в подмосковном Ступине к концу года. Там создадут 120 рабочих мест | Изображение 1

    Новый комплекс в округе возводит компания «Ступинская Нива». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

    Комплекс рассчитан на содержание 3 550 коров и 5 100 голов молодняка КРС молочных пород

    Андрей Разин.

    В проект вложат около 3,9 миллиарда рублей. На стройплощадке уже создают доильный зал. В основу легла автоматизированная установка «Карусель» с программой управления стадом.

    Животноводческий комплекс построят в подмосковном Ступине к концу года. Там создадут 120 рабочих мест | Изображение 2

    «Начался процесс закупки коров — уже завезли три тысячи голов нетелей. А первая тестовая дойка запланирована на ноябрь этого года», — отметил Андрей Разин.

    Животноводческий комплекс, как подчеркнул он, имеет большое социальное значение. Для жителей Подмосковья здесь появятся новые высокотехнологичные рабочие места.

    Современные технологии и чистое племенное стадо придают уверенность, что этот комплекс станет одним из лучших в Подмосковье

    Андрей Разин.
    Животноводческий комплекс построят в подмосковном Ступине к концу года. Там создадут 120 рабочих мест | Изображение 3

    По словам Андрея Разина, запустить новый комплекс планируют в четвертом квартале 2020 года.

    Новости SMI.FM