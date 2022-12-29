Подмосковье 29 декабря 2022, 22:42 Животноводческий комплекс на 8,5 тысячи голов построят в Ступине

Читать 360tv в

Молочный холдинг «ЭкоНива» начал строительство животноводческого комплекса «Бортниково» в Ступинском округе. По предварительным данным, комплекс введут в эксплуатацию во втором полугодии 2023 года.

На данном этапе уже завершено возведение последнего из четырех коровников. Всего комплекс сможет разместить около 3,5 тысячи коров и более 5 тысяч голов молодняка.

Реклама

«Проект включит в себя 4 коровника, 3 площадки для содержания молодняка, кормовой склад, силосную площадку и другие объекты инфраструктуры. На сегодня степень готовности объекта составляет порядка 70%», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Проект реализуется компанией «Ступинская Нива», которая входит в группу «Эконива». Отмечается, что предприятие также выращивает полевые культуры, а в 2022 году был собран рекордный урожай яровой и озимой пшеницы — 15,7 тысячи тонн.

Подмосковье полностью обеспечивает себя овощами и фруктами. В регионе успешно работают 10 агрокомплексов. Ранее губернатор Андрей Воробьев обратил внимание, что в области выращивают разные сорта помидоров, огурцов, салат, перец, клубнику, ежевику и многое другое.