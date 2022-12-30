Подмосковье 30 декабря 2022, 09:17 Животноводческий комплекс на 8,5 тысячи голов построят в Ступине в 2023 году

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Животноводческий комплекс «Бортниово» продолжают строить в Ступине. Рабочие уже возвели четыре коровника, которые смогут вместить около тысячи животных. Проект запустят во второй половине 2023 года.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, комплекс будет рассчитал на 3,5 тысячи коров и свыше 5 тысяч — молодняка. В него инвестируют более четырех миллиардов рублей.

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«Проект включит в себя четыре коровника, три площадки для содержания молодняка, кормовой склад, силосную площадку и другие объекты инфраструктуры. На сегодня степень готовности объекта составляет порядка 70%», — добавил он.

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Проект реализует компания «Ступинская Нива», которая выращивает полевые культуры, среди которых озимая пшеница, многолетние травы, кукуруза и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.