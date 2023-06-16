Подмосковье 16 июня 2023, 13:44 Животноводческий комплекс и завод по переработке молока построят в Шаховской

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В Шаховской построят животноводческий комплекс и завод по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки. Соответствующее соглашение подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов и учредитель ООО «Шаховская Нива» Сергей Васин на полях ПМЭФ-2023.

«Строительство животноводческой фермы на 2,4 тысячи коров и молокоперерабатывающего завода в городском округе Шаховская Московской области начнется уже в этом году. При выходе на полные мощности завод планирует перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Объем инвестиций в проект составит 3,5 миллиарда рублей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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На предприятии установят оборудование для производства более 15 видов продукции: молока различной жирности, кефира, питьевых и термостатных йогуртов, творога, сливок, сметаны, сливочного масла, твердых, полутвердых, молодых и творожных сыров.

Предприятие построят к 2024 году. Компания планирует выйти на полную мощность в течение полугода. На заводе и комплексе создадут более 300 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Теперь подмосковные сельхозпроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга.

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