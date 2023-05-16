Подмосковье 16 мая 2023, 17:55 Животноводческий комплекс для разведения племенных лошадей построят в Наро-Фоминске Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Животноводческий комплекс по разведению племенных лошадей построят в Наро-Фоминске. Там будут увеличивать поголовье пород Тинкер, Тракенская, Уэльский пони и Фризская. Работы планируют завершить с осени 2024 года.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в проект вложат 75 миллионов рублей. Площадь комплекса составит шесть тысяч квадратных метров.

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«Специалисты говорят, что на рынке есть спрос на племенных лошадей. Новый проект позволит развивать племенную базу региона», — добавил он.

В комплекс завезут 100 лошадей, поголовье которых будут увеличивать в зависимости от спроса. Там построят два здания ферм, конюшню для молодняка, подсобные объекты и площадки для выгула животных.

Порода Тинкер отличается длинным хвостом и гривой, а также покрытыми густой шерстью голенями. Транкеркую породу вывели в Германии, а Уэльские пони обладают крепким телосложением и часто используются для обучения детей верховой езде.

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