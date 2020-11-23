Животноводческие комплексы Подмосковья будут перерабатывать навоз в энергию

В подмосковных животноводческих комплексах Подмосковья начнут внедрять биогазовые установки. С их помощью предприятия смогут перерабатывать навоз в электроэнергию. Первые установки появятся в регионе уже в следующем году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пилотный проект по использованию биогазовых установок стартует в Подмосковье. В животноводческих комплексах навоз будут преобразовывать в энергию.

«На территории области на более чем 750 животноводческих предприятиях и фермерских хозяйствах образуется более четырех миллионов тонн навоза и помета в год. Мы разработали программу по внедрению биогазовых установок. Это система переработки навоза, которая практически сведет к нулю проблему неприятного запаха и, самое главное, позволит предприятиям генерировать собственную электроэнергию», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Раньше навоз и помет использовали только для производства органических удобрений. Теперь благодаря современным зеленым технологиям из побочных продуктов можно будет получать электрическую и тепловую энергию.

Полученный ресурс предприятия смогут использовать для собственных нужд, а также передавать в электрические сети.

Внедрять программу уже начали. На первом этапе проекта биогазовые установки появятся в трех комплексах разного типа: птицеводческом, свиноводческом и том, где содержится крупный рогатый скот, подчеркнул Разин.

«Если опыт будет успешным, планируем массово внедрять во все наши передовые предприятия», — заявил министр.

Разин добавил, что первую установку планируют запустить в 2021 году. Новая технология получения энергии позитивно скажется на экологии и жителях региона.