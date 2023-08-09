Подмосковье 09 августа 2023, 13:18 Животновода из Коломны уличили в сливе отходов в водоем Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области объявили предостережение арендатору участка в деревне Сычево в Коломне. Оказалось, что мужчина сливает отходы с фермы крупного рогатого скота в ручей, на что пожаловались местные жители.

«Осмотр не выявил источников сброса в водный объект, вода визуально чистая, без посторонних запахов, признаков замора рыбы нет», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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При этом инспекторы нашли навалы строительного мусора, а рядом с фермой находилось разрушенное навозохранилище, которое могло нанести вред водоему. Животновода предостерегли от нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе стараются поддерживать фермеров, выделять субсидии и гранты, чтобы фермы могли расти и развиваться.

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