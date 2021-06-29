Животновод из Луховиц вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе

Зоя Миюц из Луховиц сейчас звезда в родном животноводческом комплексе. Зоотехник с девятилетним стажем вошла в первую тройку на всероссийском конкурсе. Мероприятие прошло в Республике Татарстан. Лучших выбирали из 77 участников.

Жюри конкурса оценивало практические навыки и теоретические знания специалистов. По словам участницы из Луховиц, стать лучшей в профессии помог опыт. Зоя — зоотехник в третьем поколении.

«Папа работал бригадиром здесь, мама. Закончили мы все Рязанскую государственную академию. Бабушка была бригадиром. Где родился, там и пригодился. Работа интересная. С животными вообще интересно работать», — отметила Зоя Миюц, зоотехник-селекционер ФГУП «Пойма».

Предприятие, где работает один из лучших зоотехников страны, старейшее в Луховицах. В следующем году «Пойме» исполнится 90 лет. Поголовье в хозяйстве насчитывает семь тысяч животных, почти три тысячи — это дойные коровы. И тут опять есть чем гордиться. По валовому производству молока «Пойма» занимает третье место в Московской области.

«Это хозяйство ежедневно производит более 55 тонн молока. Фактически одна большая цистерна», — рассказал Сергей Тимохин, заместитель главы администрации городского округа Луховицы.

Сейчас на предприятии горячая пора — заготовка кормов. Уже убраны бобовые и часть однолетних трав. На очереди сенаж. Аномально жаркая погода внесла свои коррективы в график комбайнеров. Рабочий день у них начинается на час раньше — в семь утра они уже трудятся в поле.

«Корма в этом году заготовили хорошего качества с содержанием сырого протеина порядка 20%. Сейчас, конечно, злаки уже опаздываем, там где-то 13–15%. И я надеюсь, то что в этом году, как и в прошедшие годы, себя полностью обеспечим кормами и даже часть сможем кому-то продать», — уточнил Анатолий Анисимов, директор ФГУП «Пойма».

В день техника проходит более 100 гектаров. По итогу получается около 1300 тонн сенажа.

Всего же в этом году сельхозпредприятия городского округа Луховицы планируют заготовить свыше 38 тысяч тонн этого вида корма для буренок.

«У нас сегодня поголовье — 5100 дойных коров. Здесь, в ФГУП „Пойма“, 2850 дойного стада. Каждый год мы заготавливаем почти две нормы. В этом году травостой великолепный, поэтому уверен, что в этом году мы сможем заготовить две нормы кормов для наших животных», — заключил Владимир Барсуков, глава городского округа Луховицы.

Аграрии уже заготовили почти 25 тысяч тонн сенажа и еще 700 тонн сена. Уборка кормовых трав в самом разгаре.