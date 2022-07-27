Живописную бухту в Одинцове благоустроят к октябрю

В Одинцове проходят активные работы по благоустройству береговой зоны Живописной бухты. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«В Одинцово в этом году реализуем первый этап благоустройства берега Живописной бухты вдоль Мякининского шоссе. Здесь появится амфитеатр с пирсом и комфортный песчаный пляж с лежаками и зонтами. На сегодняшний день работы выполнены на 15%. После завершения всех работ эта территория должна стать большой зоной отдыха для горожан и туристов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году успели благоустроить первые 300 метров. На территории порядка двух гектаров будет обустроен песчаный пляж, там построят амфитеатр, появятся зоны тихого отдыха с лежаками из лиственницы и гамаками.

В пешеходной части на набережной появятся дорожки и тропинки, деревянный настил и пошаговые доски. На территории собираются создать современную световую среду, которая привлекает посетителей на пляж в вечернее время. Там проведут озеленение, высадят новые деревья и кустарники, обустроят газоны.

На территории уже успели выполнить все подготовительные и монтажные работы. На текущий момент проходят работы по планировке участка, по установке свай под площадку для йоги и лестниц, кроме того, проводится устройство металлического основания амфитеатра. Ожидается, что все работы будут закончены уже в октябре.