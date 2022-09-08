«Живой» мурал с QR-кодом появится в Балашихе | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 23:28 Поделиться Telegram

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Viber «Живой» мурал с QR-кодом появится в Балашихе

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Создатель проекта «Культурный код» завершает свой мурал в Балашихе. При солнечной погоде возникает ощущение, что рисунок светится.

Организатор фестиваля уличного искусства «Культурный код» Дмитрий Левочкин в своем трехмерном авторском стиле украсил уже пять фасадов в разных уголках России и не только. Новую работу в Балашихе он назвал «Ты способен создать себя сам».

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«Мальчик с золотым яблоком у нас символизирует материальные ценности. И он подкидывает золотое яблоко, а это у нас первородный грех, Адам и Ева. Сорвала яблоко, а бог лишил их бессмертия. Это символизирует, что люди иногда выбирают сторону материальных ценностей и не заботятся о своих настоящих ценностях», — рассказал художник.

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Для создания трехмерного эффекта мурал разрисовывают в четыре слоя. На этот рисунок художники потратили уже 700 баллончиков с краской.

Из-за сильного ветра и дождя по технике безопасности художникам нужно спускаться. Это затягивает процесс создания рисунка. Но в этот раз погода не помешала изобразить золотого мальчика всего за шесть дней.

Художники отмечают, что рисуют почти вслепую, так как вблизи масштабировать детали очень сложно.

Когда работа будет закончена, золотой мальчик оживет. У разрисованного фасада появится стенд с QR-кодом. Если навести на него камеру и перейти по приложению, то картинка наполнится жизнью.

Преображаться фасады домов будут до 17 сентября. Художники оставят в память о «Культурном коде» жителям Балашихи 40 муралов. На этой неделе планируется прибытие в округ художников из Испании, Италии, Колумбии, Сербии, Индонезии и Мексики.

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