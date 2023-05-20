Подмосковье 20 мая 2023, 22:31 Жительницы Серебряных Прудов присоединились к всероссийской фотоакции «Жены героев»

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Жительницы городского округа Серебряные Пруды стали участницами всероссийского проекта «Жены героев». В рамках акции женщины фотографируются в военной форме в знак дани уважения близким-участникам СВО.

Муж Натальи Ерофеевой Эдуард отправился на службу в сентябре. Сейчас мужчина находится на границе с Украиной.

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«Я думаю, что этот проект способствует собрать всех женщин, придать им сил и передать своим мужьям то, чтобы они знали, что дома их ждут с надеждой и победой», — поделилась женщина.

Фотоакция была основана в Самаре, постепенно проект получил статус всероссийского. В Серебряных Прудах участницами «Жен героев» стали 20 женщин, которые гордятся мужьями и сыновьями.

«Наши инициативные девушки сделали действительно очень красивую историю, которая, я думаю, всем надолго отложится в памяти», — отметил глава муниципалитета Олег Павлихин.

Над проектом работала команда визажистов и парикмахеров и фотограф Кристина Хохлова. Рядом с каждой фотографией организаторы приложили трогательные письма солдатам от родных.

«Мы каждый день с экранов видим подвиги наших бойцов, но не задумываемся, что за плечами этих мужчин сильные женщины», — отметила фотограф.

Также организаторы готовят продолжение проекта. В городском парке в День защиты детей откроют вернисаж с фотографиями с детьми бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть этим летом бесплатно.

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