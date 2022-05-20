Жительницы Подмосковья спасли пожилых соседей из горящего дома

Пожар произошел в одном из домов Сергиева Посада, в котором оказались пенсионеры. На помощь им пришли двое местных жительниц, они буквально спасли жизни дедушки и бабушки.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи Сергиева Посада утром 20 мая. ЧП произошло на улице Кирова.

«Вызвали пожарных, говорим: „Приезжайте быстрее. Тут дедушка с бабушкой старые, сами не выберутся“», — вспомнила местная жительница Кристина Полякова, комментируя ситуацию «360».

Она открыла ворота для подъехавших спасателей, а сама побежала к горящему зданию и стала стучаться в дверь. Женщина спросила, есть ли кто-то живой там, но не получила ответа.

«Думаешь, уже никого нет в живых. Оббегаю вокруг дома, стучу, тишина. Потом подбегаю к этому окну и вижу — там уже тетя Люся стоит и долбится: „Спасите, помогите“. Когда окно разбила, пошел кислород, и соответственно тут все вспыхнуло, и пошел открытый огонь. Вот мы ее с мамой вытащили через окно, и подъехали быстро пожарные, и я говорю: „Бегите сюда, там еще дедушка лежачий“», — заявила Полякова.

Бригада в итоге смогла вытащить также 83-летнего мужчину. Площадь пожара составила 35 метров квадратных. Позже выяснилось, что пожар начался на кухне и перекинулся на комнату, где находились пенсионеры. Они уже начали задыхаться угарным газом, но соседи вовремя пришли на помощь.

Сын пострадавшей Сергей Гурьянов заявил «360», что его 79-летняя мама сначала не поняла, что произошел пожар.

«Только потом уже, когда закрывать форточки стала, уже догадалась», — рассказал мужчина.

Сейчас пенсионеры в безопасности, дети помогают им восстанавливать жилье. Пожилая пара хочет поскорее вернуться домой поблагодарить своих спасителей.