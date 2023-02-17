Подмосковье 17 февраля 2023, 16:59 Жительницы Кубинки испекли пряники для бойцов СВО

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Жительницы Кубинки в одной из местных кондитерских испекли пряники для бойцов СВО. Сладости станут подарком для военнослужащих ко Дню защитника Отечества.

Общими усилиями мастериц из Кубинки удалось приготовить несколько сотен пряников.

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«Печенья печем для наших ребят, которые сейчас находятся далеко от дома. Все свое тепло души <...> мы хотим передать на передовую», — рассказала представитель регионального комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова.

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Коробки с ценным грузом отправят на фронт к 23 февраля. Никто не знает, в какую именно часть доставят выпечку, но женщины верят, что каждому бойцу она напомнит о родном доме.

«Каждый будет представлять, что это мама ему пекла. Мы это и делаем с таким чувством, потому что все они наши дети», — поделилась мама военнослужащего Елена Беженуца.

Скоро ящики с пряниками загрузят в фуру с гуманитарной помощью, чтобы к празднику порадовать бойцов СВО.

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