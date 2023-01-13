Подмосковье 13 января 2023, 14:45 Жительницы Клина построили лесной домик Деда Мороза изо льда и снега

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Мать пятерых детей Людмила Москвина и ее подруга Екатерина Умняхина построили ледяной домик Деда Мороза в клинском лесу. Теперь сооружение используется для детских квестов.

«Мы с Катей — художники. Вместе учились в университете. Она поддержала мою идею, а творческим людям любой материал для скульптуры и живописи подойдет!» — рассказывает Людмила Москвина.

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При строительстве смешивали снег с водой. В тазах замораживали лед с ветками и фруктами для создания витражей. Строить ледяной дом помогали старшие дети Людмилы.

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Вокруг постройки расставили 12 скульптур, символизирующих месяцы года. А чтобы было еще интереснее, придумали сказку для детей с их непосредственным участием. Получилось что-то похожее на иммерсивный театр.

11 января ребята из Клина побывали в мини-резиденции Деда Мороза на пикнике со сказкой. По сюжету, от главной героини истории убежали кролики, а участники зажгли свечные фонарики и отправились на поиски беглецов. По пути они встретили Кощея, Снегурочку и Деда Мороза, а потом вышли к ледяному дому, освещенному сотнями свечей и костром. Здесь детей угостили горячим чаем с угощениями, прокатили на пони и познакомили с театром теней. Закончилась экскурсия хороводом и подарками.