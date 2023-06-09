Подмосковье 09 июня 2023, 14:16 Жительницы Истры сшили для участников СВО более 80 эвакуационных строп

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Стропы — очень нужная вещь на фронте, которая может спасти кому-то жизнь. Жительницы Истры шьют эти приспособления у себя дома и отправляют в зону СВО.

Стропы используют при транспортировке раненых, их применяют для спуска с высоты или при эвакуации с вертолета. Из них бойцы могут сделать самодельные носилки.

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Узнав о потребности в таких приспособлениях, жительницы Истры начали шить их в свободное от работы время. Уже отправили в зону СВО 80 строп и сейчас готовят следующую партию.

«Шить стропы может любой. Даже новичок, как я, который никогда не имел дело со швейной машинкой», — говорит Ольга Назарова.

У опытных волонтеров на одну деталь уходит всего 5-10 минут — то есть, за час работы можно изготовить больше четырех приспособлений. Шьют еще и подсумки — в них удобно хранить стропу.

Присоединиться к мастерицам может каждый желающий.

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