10 февраля 2023, 16:22
Жительницы Фрязина организовали цех по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО
Жительницы Фрязина занялись изготовлением маскировочных сетей для нужд СВО три недели назад. Первую партию изделий уже передали на фронт.
Маскировочные сети позволяют сделать технику незаметной с высоты. Их передают на фронт волонтеры — после этого они делают фото, чтобы отчитаться перед мастерицами. Сначала девушки плели сети дома, а затем организовали полноценный цех в Доме культуры «Исток».
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Для изделий используют плащевую ткань и спанбонд — прочный материал, устойчивый к разным климатическим условиям. Женщины используют особую технику под названием G. Над одной сетью работает пара мастериц — так получается быстрее.
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«Эта техника одна износоустойчивых — именно так лучше закреплена лента. Чтобы закрыть образовавшиеся дырочки мы вплетаем так называемые листики, сверху привязываем лыко, шнуры, чтобы имитировать флору и фауну местной среды», — рассказала координатор Наталия Помыкалова.
За неделю девушки изготавливают до десяти маскировочных сетей. К работе приглашают всех желающих.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников спецоперации за героизм и передал новую экипировку. Он отметил, что рад визиту и его восхищает мужество и героизм военнослужащих, которые принимают участие в СВО.
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