Подмосковье 10 февраля 2023, 16:22 Жительницы Фрязина организовали цех по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО

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Жительницы Фрязина занялись изготовлением маскировочных сетей для нужд СВО три недели назад. Первую партию изделий уже передали на фронт.

Маскировочные сети позволяют сделать технику незаметной с высоты. Их передают на фронт волонтеры — после этого они делают фото, чтобы отчитаться перед мастерицами. Сначала девушки плели сети дома, а затем организовали полноценный цех в Доме культуры «Исток».

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Для изделий используют плащевую ткань и спанбонд — прочный материал, устойчивый к разным климатическим условиям. Женщины используют особую технику под названием G. Над одной сетью работает пара мастериц — так получается быстрее.

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«Эта техника одна износоустойчивых — именно так лучше закреплена лента. Чтобы закрыть образовавшиеся дырочки мы вплетаем так называемые листики, сверху привязываем лыко, шнуры, чтобы имитировать флору и фауну местной среды», — рассказала координатор Наталия Помыкалова.

За неделю девушки изготавливают до десяти маскировочных сетей. К работе приглашают всех желающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников спецоперации за героизм и передал новую экипировку. Он отметил, что рад визиту и его восхищает мужество и героизм военнослужащих, которые принимают участие в СВО.

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