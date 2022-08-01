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    01 августа 2022, 12:17

    Жительницы Балашихи установили рекорд России по силовому экстриму

    Мария Мурашова

    Две девушки сдвинули с места автопоезд весом девять тонн и протянули его по земле 17 метров. В Балашихе зафиксировали новый рекорд страны в исполнении жительниц Подмосковья.

    Жительницы Балашихи установили рекорд России по силовому экстриму

    Внедорожник плюс болотоход. Это странное сочетание оказалось нужно для того, чтобы поставить рекорд России по силовому экстриму. Техника весит девять тонн, а двигают ее с места две девушки. Первой за дело взялась Елена Новикова. Она тянет канат руками, сидя в большой шине.

    Первая для рекорда задача — вообще сдвинуть с места автопоезд. Удалось не сразу, но свершилось! За 50 секунд Елена протянула сцепленные машины на 17 метров и 15 сантиметров. Есть рекорд России!

    «На самом деле тяжело. Был страх. Когда начала тянуть, увидела, что автопоезд не идет, и в голове промелькнула мысль о том, что это провал. Но потом собралась. Когда пошел, поняла — победа в кармане», — поделилась эмоциями рекордсменка Елена Новикова. Девушка — мастер спорта по тайскому боксу и тренируется всю жизнь. Вторую половину нашла тут же, в зале. Муж — тоже рекордсмен России и мира по силовому экстриму.

    Следующей за дело берется Алена Никишина. Девушка выбрала другой способ буксировки — трос закрепили у нее на корпусе. Руками нужно браться за канат, который не должен лежать на земле. Алена справилась за полминуты и протянула девятитонную сцепку на своих хрупких плечах на 17 метров.

    «Мне казалось, что это длится целую вечность. Не 30 секунд, а будто я час уже тяну. В конце — просто гора с плеч. Не знаю, я пока ничего еще не осознаю», — прокомментировала свое достижение спортсменка.

    Елена Новикова и Алена Никишина — новые рекордсменки России по буксировке спецтехники. Это первые рекорды в жизни девушек, но они уже вошли в азарт. В декабре жительницы Балашихи планируют установить мировой рекорд по силовому экстриму.

    Мероприятие прошло под эгидой проекта «Сильнейшая нация мира». Организаторы и участники — болельщики «Динамо». Рекорды посвятили 100-летию клуба.