Жительницы Балашихи установили рекорд России по силовому экстриму

Две девушки сдвинули с места автопоезд весом девять тонн и протянули его по земле 17 метров. В Балашихе зафиксировали новый рекорд страны в исполнении жительниц Подмосковья.

Внедорожник плюс болотоход. Это странное сочетание оказалось нужно для того, чтобы поставить рекорд России по силовому экстриму. Техника весит девять тонн, а двигают ее с места две девушки. Первой за дело взялась Елена Новикова. Она тянет канат руками, сидя в большой шине.

Первая для рекорда задача — вообще сдвинуть с места автопоезд. Удалось не сразу, но свершилось! За 50 секунд Елена протянула сцепленные машины на 17 метров и 15 сантиметров. Есть рекорд России!

«На самом деле тяжело. Был страх. Когда начала тянуть, увидела, что автопоезд не идет, и в голове промелькнула мысль о том, что это провал. Но потом собралась. Когда пошел, поняла — победа в кармане», — поделилась эмоциями рекордсменка Елена Новикова. Девушка — мастер спорта по тайскому боксу и тренируется всю жизнь. Вторую половину нашла тут же, в зале. Муж — тоже рекордсмен России и мира по силовому экстриму.

Следующей за дело берется Алена Никишина. Девушка выбрала другой способ буксировки — трос закрепили у нее на корпусе. Руками нужно браться за канат, который не должен лежать на земле. Алена справилась за полминуты и протянула девятитонную сцепку на своих хрупких плечах на 17 метров.

«Мне казалось, что это длится целую вечность. Не 30 секунд, а будто я час уже тяну. В конце — просто гора с плеч. Не знаю, я пока ничего еще не осознаю», — прокомментировала свое достижение спортсменка.

Елена Новикова и Алена Никишина — новые рекордсменки России по буксировке спецтехники. Это первые рекорды в жизни девушек, но они уже вошли в азарт. В декабре жительницы Балашихи планируют установить мировой рекорд по силовому экстриму.

Мероприятие прошло под эгидой проекта «Сильнейшая нация мира». Организаторы и участники — болельщики «Динамо». Рекорды посвятили 100-летию клуба.