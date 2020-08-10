Жительницу Реутова спасли от COVID-19. У нее было поражено 95% легких

Галина Сергеевна — самая тяжелая выжившая пациентка в больнице за всю пандемию.

«Страшно представить, что это твой последний день, это твой последний час», — делится бывшая пациентка ЦГКБ Реутова Галина Скрыльникова.

Галина сама работает в этой больнице санитаркой и заразилась, ухаживая за больными COVID-19.

«Состояние пациентки при поступлении было расценено как крайне тяжелое, нестабильное. Обусловлено комплексом нарушений витальных функций, таких как функции внешнего дыхания, газообмена в легких», — рассказывает заведующий отделением реанимации ЦГКБ Реутова Кирилл Ветров.

Сама дышать уже не могла и попала в реанимацию, там провела 20 дней, после чего практически заново училась ходить. Галина следовала всем рекомендациям и указаниям врачей.

«Процент поражения легких составлял более 95%, то есть были несколько дней, когда мы не были уверены в успехе. Миллиметр за миллиметром, Галину Сергеевну вытащили из лап смерти, можно сказать, это без преувеличения», — говорит заведующая инфекционным отделением ЦГКБ Реутова Наталья Ивакина.

Я ухватилась и делала все, жить-то хочется. И победила! Галина Скрыльникова бывшая пациентка ЦГКБ Реутова.

Галина Скрыльникова свою, по сути, «вторую» жизнь планирует изменить и готова поделиться новой философией.

«Жить надо, как я поняла — может быть, кто-то скажет, что это неправильно, — одним днем. Потому что неизвестно, что будет с нами завтра. Каждый день праздник. Я просыпаюсь — слава богу, я живая», — делится Галина.

Как это ни парадоксально, красоты после испытания болезнью стало больше. Галина похудела на 13 килограммов и теперь носит любимые вещи, которые до этого были уже не по размеру. Муж стал чаще дарить цветы и не отпускает одну в магазин. Во-первых, переживает за состояние супруги, а во-вторых, чтобы не увели. Ну а сами врачи подчеркивают, позитивный настрой пациента — ключ к успеху.