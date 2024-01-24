Подмосковье 24 января 2024, 17:56 Жительницу поселка Большие Вяземы поздравили с 95-летием Министерство социального развития Московской области

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Жительнице поселка Большие Вяземы Одинцовского округа Идее Тимофеенко исполнилось 95 лет. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 12 лет. Отец Федор Степанович воевал на Ленинградском фронте.

Всю блокаду Идея Тимофеенко жила в городе-герое Ленинград. Она дежурила на крышах домов, тушила зажигательные бомбы, разносила почту. В 17 лет Идею Федоровну наградили медалью «За оборону Ленинграда».

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После войны Идея Федоровна работала на кораблестроительном заводе, стала инженером. В поселке Большие Вяземы она живет уже более 50 лет, 20 из которых была председателем Совета ветеранов поселка.

«От имени президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева Идею Федоровну поздравляем с юбилеем! Крепкого здоровья и всех благ!» — поздравили жительницу Подмосковья в министерстве социального развития.

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