Жительницу Королева Римму Аристову поздравили со столетием

Жительница Королева, участник Великой Отечественной войны Римма Аристова отметила 100-летний юбилей. С праздником ветерана поздравили глава Королева Игорь Трифонов и ученики родной для Риммы Алексеевны школы № 1.

Во дворе дома ребята устроили настоящий концерт.

Война застала Римму Алексеевну совсем юной — в 1940 году она окончила школу № 1 поселка Калининский (сейчас это город Королев), работала вожатой в пионерлагере, контролером ОТК на заводе.

В августе 1942-го девушка получила повестку и после окончания курса радистов отправилась служить на бронепоезд «За Родину» на Ораниенбаумский плацдарм. Эта область на южном побережье Финского залива была отрезана от основных советских сил и сыграла значительную роль в обороне Ленинграда.

Римма Алексеевна получила звание старшего матроса. Война закончилась для нее лишь в августе 1946 года.

«Будучи на корректировочных постах под Петергофом, Долгово и других, часто под огнем врага, она давала уверенную и бесперебойную связь, в результате чего были уничтожены не одна батарея, десятки вражеских солдат и много техники», — говорилось в наградном листе на радиста Аристову.

После войны Римма Алексеевна вернулась в Калининград, работала в Конструкторском бюро В. Г. Грабина, позже трудилась чертежницей в Конструкторском бюро С. П. Королева.

Ранее стало известно, что свыше 55 тысяч жителей Подмосковья получили социальную помощь с начала года. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, как перевод услуг в цифровой формат помог искоренить взяточничество в Подмосковье.