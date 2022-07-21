Жительнице Солнечногорска отключили газ за отказ от техобслуживания

Некоторые жители Солнечногорска с трудом пускают газовщиков в квартиры. В ответ им все-таки стали отключать газ. В итоге прямо при хозяйке в одном из домов демонтировали оборудование. А все потому, что протекает сама плита и старые кран и подводка. Собственница в курсе — к ней уже приходили с проверкой пару недель назад. Но купить новое оборудование она не успела, а пищу надо готовить — для лежачей мамы.

Газовщики уже привыкли, что пускать в квартиры их не любят, а некоторые и вовсе боятся. Но на страже безопасности жителей теперь стоит персональный QR-код каждого сотрудника.

«В настоящее время все специалисты и сотрудники, которые работают в спецорганизациях, имеют удостоверение, в котором находится QR-код. То есть собственник может спокойно взять, сфотографировать этот QR-код и от него тут же автоматически попадает на сайт этой организации», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации Солнечногорска Алексей Савичев.

Есть еще несколько причин, по которым коммунальщиков не пускают на кухни: «у меня не убрано», «у меня все в порядке» и «просто не хочу». Но среди местного населения встречаются и оригиналы, которых приходится уговаривать целой делегацией.

Еще одна проблема газовщиков — «жители-невидимки», точнее те, которые пытаются такими казаться и вовсе не открывают дверь или редко бывают дома, а газовщики обязаны проверять их оборудование минимум раз в год. Об этом постановление правительства РФ о мерах по обеспечению безопасности при использовании внутриквартирного оборудования.

Покупать краны, шланги и новые газовые плиты тем, кому необходимо, придется за свой счет. Причем в кратчайшие сроки. А вот работы по замене газовщики проводят бесплатно. Мастера приезжают через несколько часов после звонка и возвращают голубое топливо в квартиры. Впрочем, остаться без газа можно и не по своей вине. Если соседи отказываются от проверок, то коммунальщики временно перекрывают весь стояк в целях безопасности до тех пор, пока не попадут в нужную квартиру. Например, на одной из улиц Солнечногорска по этой причине за один вечер без газа остались две трети подъезда. Газовщики просят не затягивать с проверкой. Ведь пятиминутный осмотр может спасти вам и другим людям жизнь.