Жительнице Ногинска на 85-летие подарили компьютер

В Богородском городском округе Нэлли Семеновна Маргулис известна многим. Ее целеустремленности и энергии завидуют даже самые молодые жители Ногинска. Пенсионерка стала одним из инициаторов установления памятного знака репрессированным землякам в Ногинском привокзальном сквере.

Нэлли Маргулис также является составителем одной из редчайших книг — «Книги памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района Московской области». Труд издали в 2014 году на народные средства. В этой книге собраны архивные материалы о репрессированных земляках. Кто-то из них находился в Богородске и в Ногинском районе, кто-то приехал в город и район и уже здесь был арестован.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня Нэлли Семеновна отмечает день рождения, ей исполнилось 85 лет. Глава Богородского городского округа Игорь Сухин приехал поздравить Нэлли Семеновну.

«Вы для нас очень яркий пример гражданской человеческой активности. Я желаю вам, Нэлли Семеновна хорошего самочувствия, побольше ярких, радостных дней. И, конечно, новых достижений в вашем издательском деле, лирических изысканиях и исследованиях», — обратился Игорь Сухин к имениннице.

После 70 лет Нэлли Семеновна обратилась в соцзащиту за помощью в освоении гаджетов. Сотрудники соцзащиты научили женщину пользоваться компьютером, получать и отправлять письма по электронной почте. Сейчас Нэлли Маргулис активно пользуется сразу тремя телефонами, один из которых смартфон. Говорит, что научиться этому было не так сложно, здесь важно пошаговое изучение. В прошлом году персональный компьютер пенсионерки перестал включаться и ни один мастер не смог его починить. В связи с этим глава округа решил сделать Нелли Семеновне неожиданный подарок — компьютер.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Нэлли Семеновна сможет продолжать работу над вторым исправленным и дополненным изданием «Книги памяти жертв политических репрессий». Она продолжит работу по восстановлению доброй памяти о репрессированных земляках.

В 2009 году Нэлли Маргулис была удостоена специального диплома имени Андрея Дмитриевича Сахарова «За журналистику как поступок». В 2012 году она стала лауреатом премии Союза журналистов Подмосковья имени Виктора Мельникова.

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