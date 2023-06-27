Подмосковье 27 июня 2023, 16:04 Жительнице Наро-Фоминска вынесли предупреждение за нарушение Водного кодекса Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области объявило предостережение в адрес владелицы участка в поселении Апрелевка в Наро-Фоминске. Женщина закрыла проход к местному пруду для других жителей населенного пункта.

«Владелица участка возвела ограждение до уреза воды, тем самым лишив других свободного доступа к водному объекту. Налицо нарушение Водного кодекса России», — рассказал министр Тихон Фирсов.

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Нарушительница утверждала, что она согласовала установку забора с администраций округа и министерством.

«Согласно Водному кодексу, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также береговые полосы являются объектами общего пользования, и никто не вправе ограничивать доступ к ним», — подчеркнул министр.

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