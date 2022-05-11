Жительнице Андреевки помогли освободить участок от талой воды

Участок жительницы Андреевки Оксаны Степановой постоянно затапливало из-за неисправной ливневки. Коммунальщики только разводили руками и не хотели вникать в проблему — по документам было все в порядке. А вот новый начальник территориального управления усомнился и приехал посмотреть лично. Проблема была устранена буквально за несколько часов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стоим сейчас именно на том месте, где жители нам показывали, что труба перебита в этом месте, что вода не может пройти именно здесь. Здесь мы провели работы, раскопали и заменили трубу», — рассказал начальник ТУ «Андреевка» Илья Селезнев.

По-простому, в сапогах и с пакетами для мусора Илья Селезнев провел расследование и установил причины местного потопа, а потом еще и территорию в порядок привёл. Мужчине потребовалось всего два часа, чтобы ликвидировать проблему, терзающую местных жителей годами.

Источник фото: телеканал «360»

«Все проблемы жителей, так как мы работаем на земле — они в большинстве своем решаемы. И если есть у человека желание, мы всегда готовы решить и помочь», — отметил начальник ТУ «Андреевка» Илья Селезнев.

Оксана до сих пор под впечатлением — раньше вода даже в дом затекала, а половину участка она считала фактически потерянной.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь женщина планирует высадить деревья, увеличить количество домашней птицы и искренне благодарит неравнодушного чиновника за реальную помощь.

Источник фото: телеканал «360»

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