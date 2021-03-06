Жительницам Щелкова подарили букеты тюльпанов и концерт

Жительниц Щелкова поздравили с Международным женским днем. Им вручили букеты тюльпанов, для них выступил духовой оркестр. Главным подарком для женщин стало выступление группы «Премьер-министр».

Перед началом концерта в Центральном дворце культуры Щелкова всем девушкам и женщинам подарили по букету тюльпанов.

А в это время за кулисами артисты готовились к выступлению. Солистка духового оркестра Театрально-концертного центра «Щелковский театр» Екатерина Морохотова только что сама получила поздравление от коллег. После такого внимания ей захотелось передать другим весеннее настроение.

«И, конечно же, сегодня мы, все артисты, испытываем волнение. Потому что хочется сегодняшний день сделать немного ярче и подарить самые теплые и искренние эмоции нашим дорогим дамам», — сказала Морохотова.

На сцену дворца культуры вышли самодеятельные коллективы и вокалисты. Номера чередовались с поздравлениями. На встрече поблагодарили женщин, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета. Награду получила и директор школы №3 Яна Иванова.

«Сейчас, наверное, ни для никого не секрет, что мы, женщины-директора, большую часть времени проводим на работе. И для нас праздничное мероприятие в формате концерта, такие душевные поздравления, это здорово. Это дает возможность нам прийти, увидеть друг друга, пообщаться в замечательной обстановке, атмосфере. Посмотреть друг на друга, поздравить друг друга», — отметила она.

На концерт «Весенний букет поздравлений» пришли более 150 человек. Это первое крупное массовое мероприятие, которое подготовили и провели в городском округе Щелково в 2021 году после снятия ряда коронавирусных ограничений. Врачей и учителей, военнослужащих и ветеранов поздравил глава округа Андрей Булгаков.

«Чтобы улыбки у вас были не только в этот предпраздничный день и в сам праздник, а всегда. Для этого мы в этом году очень много что хотим сделать. Новые хорошие благоустроенные объекты. Ремонты важных для всех мам учреждений, в том числе и культурных. И очень много интересного», — заявил Булгаков.