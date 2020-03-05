Жительницам Подмосковья предложили бесплатные макияж и укладку к 8 Марта

Жительницы Подмосковья смогут бесплатно сделать 6 марта экспресс-макияж или укладку волос. В преддверии Международного женского дня такие своеобразные салоны красоты появятся в автобусах Мострансавто.

Преображать девушек будут профессиональные визажисты и стилисты. Получить бьюти-услугу каждая женщина сможет в специально подготовленном транспорте на автостанциях в Мытищах, Домодедове и Павловском Посаде. Найти брендированные автобусы легко удастся по ярким узорам: гжель, орнаменты народных промыслов и хохлома.

«Мы хотим создать в предпраздничный день нашим пассажиркам весеннее настроение и сделать так, чтобы по дороге на работу они отвлеклись всего на несколько минут и предстали перед своими коллегами-мужчинами в обворожительном образе. Такая услуга поможет сэкономить дамам время и на утренний сон», — отметили в Мострансавто.

В Мытищах (Шараповский проезд, 3) и Павловском Посаде (Привокзальная улица, 20В) мобильные салоны красоты будут доступны с 10:00 до 13:00. В Домодедове автобус можно будет найти вблизи дома №7А на Привокзальной площади с 09:00 до 13:00.

Кроме того, во время праздников в транспорте Мострансавто прозвучат аудиопоздравления от глав Ленинского, Бронниц, Воскресенска и других городских округов.