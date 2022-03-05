Жительницам Домодедова подарят бесплатный проезд на автобусах в честь 8 Марта

В Домодедове перевозчики «Домтрансавто» и «Ранд транс» решили порадовать жительниц округа. Проезд в автобусах городских маршрутов в честь 8 Марта для них будет бесплатным.

Участвующие в акции транспортные средства пометят специальными стикерами. Платить не придется тем, кто воспользуется маршрутами компанией «Домтрансавто» № 1, 2, 6, 8, 21, 22, 31, 32, 33, 55, 12, 14, и 45. Автобусы № 1, 3, 33, 14 и 15, обслуживаемые «Ранд Транс», тоже будут возить пассажирок бесплатно.

На станции Домодедово сотрудники перевозчиков вручат женщинам цветы, а в салонах автобусов включат праздничную музыку и аудиопоздравления от компаний.

В городском округе с начала 2022 года на автобусные маршруты выехали свыше 80 новых автобусов, 50 из которых — марки «Лотос» большего класса. Еще 30 — марки ПАЗ среднего класса.