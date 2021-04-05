Жительница Владикавказа приехала на роды в перинатальный центр Балашихи

Жительница Владикавказа Олеся Цховребова выбрала для третьих родов Московский областной перинатальный центр в Балашихе. При выборе роддома главную роль играли безопасность, комфорт и высококвалифицированные специалисты.

Источник фото: Евгений Дудин

Узнав о беременности, Олеся Цховребова занялась поисками медучреждения, в котором роды пройдут максимально комфортно. После долгого анализа информации женщина решила отправиться в Балашиху.

Уехать за полторы тысячи километров от дома будущую маму заставил предыдущий опыт. Олеся осталась недовольна условиями, в которых появились ее первые двое детей.

«Я приехала из города Владикавказ, республика Северная Осетия — Алания, специально, чтобы родить в этом роддоме. Двоих старших детей я рожала в разных роддомах, и ни в одном из них мне не было комфортно, я не получала должного ухода. Когда узнала о третьей беременности, я поставила себе цель, чтобы третьи роды у меня были в самом хорошем центре, где я буду уверена, что все пройдет отлично», — рассказала Олеся Цховребова.

Своим выбором женщина осталась довольна. Условия в балашихинском центре полностью удовлетворили все запросы мамы и ребенка.

«В третий раз я родила в хороших условиях в окружении профессионалов, за что очень благодарна перинатальному центру и всему персоналу», — сказала Олеся Цховребова.

Оформление роженицы в перинатальном центре провели по полису обязательного медицинского страхования. Здесь она родила сына, которого назвали Муратом. Женщина высоко оценила медучреждение и работу специалистов.

В Московском областном перинатальном центре появляться на свет детям помогают доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Для пациенток созданы комфортные условия и организованы индивидуальные родильные залы.

Источник фото: Евгений Дудин

«Наш Московский областной перинатальный центр является частью проекта „Мать и дитя“. Это значит, что в нашем центре используются новейшие методы для улучшения состояния здоровья матери и новорожденного ребенка. Мы используем, например, выкладывание ребенка после родов на грудь матери, так называемый кожный контакт для уменьшения теплоотдачи новорожденного после родов, прикладывание в течение получаса к груди, совместное пребывание матери и ребенка. Приветствуем партнерские роды в присутствии близких», — отметила врач-неонатолог Дияр Исламова.

Московский областной перинатальный центр открылся на Горьковском шоссе в Балашихе в 2004 году. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Ежегодно здесь появляются на свет около шести тысяч младенцев.