Жительница Тучкова связала носки для участников СВО | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 21:49 Жительница Тучкова связала носки для участников СВО

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Многие жители Рузского городского округа с началом специальной военной операции по зову сердца собирают гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР. Теперь люди несут помощь и для мобилизованных.

66-летняя жительница поселка Тучково Ольга Егоровна Голубенко много лет отработала мастером аварийно-диспетчерской службы в УК «Реал-Сервис». Сейчас женщина не работает и в свободное время она нашла возможность связать теплые носки для участников СВО. Женщина сейчас серьезно болеет, но нашла в себе силы, потому что ей важно помочь тем, кто несет нелегкую и опасную службу вдали от дома.

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Ольга Егоровна вырастила трех сыновей, у нее семеро внуков, четверо из которых мальчики. Женщина говорит, что ее материнское сердце болит о тех, что сейчас защищает родину.

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Начальник теротдела Тучкова Виктор Русаков поблагодарил Ольгу Егоровну за ее помощь. Виктор Кузьмич пообещал, что пакет с носками при первой возможности передадут мобилизованным землякам.