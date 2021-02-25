Жительница Талдома привилась от ковида в 92 года

Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в Подмосковье. В Талдоме прививку сделала 92-летняя жительница округа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

92-летняя жительница Талдома стала самой старшей пациенткой в округе, сделавшей прививку от ковида.

«На сегодняшний день это самая старшая пациентка на территории Талдомского округа, которая вакцинировалась от COVID-19. Перед вакцинацией ее осмотрел врач-терапевт, измерил давление, сатурацию, провел термометрию, проконсультировал. Противопоказаний для прививки выявлено не было», — рассказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

Он уточнил, что через три недели пенсионерка должна прийти на повторную инъекцию.

Вакцинация проходит для всех жителей старше 18 лет, не имеющих противопоказания по состоянию здоровья.

Записаться на прививку можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Адреса всех прививочных пунктов Подмосковья отображены на интерактивной карте.