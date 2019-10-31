Из Таиланда в Россию на роды. Первенец иностранки появился на свет в Мытищах

Жительница Таиланда родила в Подмосковье. Пуи — так зовут девушку — сама решила, что ее ребенок должен появиться на свет в России и получить соответствующее гражданство. Ее супруг, кстати, родом из Мытищ, и он не стал спорить. Их первенец родился в местном перинатальном центре.

Их история началась как обычный курортный роман. Максим Редькин и Пуи познакомились в Таиланде, а теперь готовятся к выписке из Мытищинского роддома.

«I’m happy (я счастлива — прим. ред.)», — призналась молодая мама Пуи.

Молодой отец Максим от жены и сына буквально не отходит. В роддоме он с самого первого дня. Решился и на партнерские роды, и помогал супруге после. Для этого пара оплатила семейный номер.

«Надо помогать. Переводить, во-первых, помогать, быть рядом. На самом деле, ничего страшного нет», — поделился Максим.

Источник фото: телеканал «360»

Пуи, как только узнала о беременности, решила рожать в России. Несмотря на то, что пара много путешествует и собирается жить на две страны. Сыну же решили дать российское имя в честь папы — Максим.

Кстати, Пуи — не единственная иностранка, которая приехала рожать в Подмосковье. Только в Мытищинском перинатальном центре около четверти всех рожениц — представительницы зарубежных стран. Растет и число пар, решивших рожать вместе.

«Мы с удовольствием принимаем пары на роды, мы активно пропагандируем этот формат родов во всех своих мероприятиях. Потому что это абсолютно естественный формат, когда пара вместе рожает ребенка. И то, что удивительная милая пара родила в нашем учреждении, ничего в этом странного нет», — отметила заместитель главного врача Ольга Билявская.

Источник фото: телеканал «360»

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Условиями молодые родители тоже довольны. Кормят хорошо, для мам и малышей есть все необходимое. И даже в обычной палате не хуже, чем в платной.

«Я с собой брала огромную сумку, мне пригодились только памперсы, наверное, какие-то мелочи. А эти пять килограммов, которые я тащила, несу обратно», — рассказала молодая мама Ольга Рязанова.

Ну, а семья Редькиных собирается домой. Их по русской традиции пришли встречать все родственники. Пуи так растрогалась, что даже прослезилась.

Что для иностранки было неожиданным, так это подарки — сын Максим прямо в роддоме получил свои первые документы и коробку «Я родился в Подмосковье».