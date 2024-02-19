Подмосковье 19 февраля 2024, 13:47 Жительница Ступина выплатит более 18 миллионов рублей за ущерб почве из-за свалки Пресс-служба Минэкологии МО

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Минэкологии добилось возмещения ущерба, нанесенного почве незаконной свалкой в Ступине. Жительница деревни Колдино выплатит 18 миллионов рублей по решению суда.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, на одном из участков в деревне Колдино образовалась незаконная свалка. Земельный участок принадлежал жительнице округа.

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«Гражданка не обеспечила контроль за сохранностью земель, в результате чего неизвестные лица свозили и размещали на ее участке отходы. По заключению экспертов, площадь перекрытия мусором составила почти 500 квадратных метров, общий объем незаконного размещения — 242 кубометра», — сказал министр.

Он добавил, что Земельный кодекс России устанавливает приоритет охраны земли.

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