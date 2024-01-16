Подмосковье 16 января 2024, 13:23 Жительница Ступина выплатит 18 миллионов рублей за порчу земель Минэкологии Московской области

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Городской суд в Ступине вынес решение о возмещении ущерба, нанесенного землям в округе. Ранее инспекторы эконадзора выявили факт незаконного размещения коммунальных отходов на участке земель сельскохозяйственного назначения.

«Участок, о котором идет речь, находится в собственности местной жительницы, владеющей землей с 2021 года. В ходе надзорных мероприятий были проведены маркшейдерские исследования и лабораторный анализ проб отходов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Общий объем наваленного мусора составляет около 250 тонн. Сумма рассчитанного ущерба превысила 18 миллионов рублей. Отмечается, что на заседание суда ответчица не явилась, поэтому решение о взыскании суммы ущерба с правообладательницы вынесли заочно.

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