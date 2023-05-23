Подмосковье 23 мая 2023, 11:15 Жительница Солнечногорска заняла 1-е место на Москворецком гребном марафоне

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Жительница Солнечногорска Марина Колочко заняла 1-е место на IV Москворецком гребном марафоне. Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из России и Белоруссии.

В программе марафона были гонки на SUP-досках, байдарках, каноэ, пакрафтах и рафтах. Участникам предстояло преодолеть три дистанции от Одинцова до Звенигорода.

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Городской округ Солнечногорск на гребном марафоне представляли семь участников. Победительницей соревнований стала ветеринарный врач Марина Колочко, переехавшая в Солнечногорск несколько лет назад.

«В числе лучших оказалась наша жительница Марина Колочко, которая успешно прошла испытание на ловкость, физическую стойкость и первая проплыла дистанцию в 28 километров. Поздравляю с отличными результатами и желаю только новых побед впереди, — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Женщина рассказала, что четыре часа непрерывной гребли ей дались тяжело.

«Был интерес обогнать. Когда всех обогнала, испугалась, что рядом нет людей. Я гребу, а совсем не понимаю, сколько еще до финиша и где он вообще», — поделилась спортсменка.

В начале июня Марина выступит на Петровском гребном марафоне в Санкт-Петербурге.

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