Подмосковье 08 августа 2023, 16:55 Жительница Солнечногорска стала призером всероссийского экологического проекта пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жительница Солнечногорска Полина Чеснокова стала призером всероссийского проекта «Экософия». Она заняла 2-е место в номинации «Экоактивист».

Итоги проекта «Экософия» подвели на финале в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли более 110 человек из 36 регионов страны. Они познакомились с экологическими практиками предприятий Нижегородской области и обменялись опытом.

Финалисты получили возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях. Среди них была и Полина Чеснокова из Солнечногорска, занявшая призовое место. Она экофотограф и волонтер благотворительного фонда «Дарящие надежду». Девушка регулярно участвует в акциях по восстановлению леса и очистке территорий. С заслуженной победой ее поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Благодаря участию в таком масштабном всероссийском проекте как „Экософия“ [активисты] получают огромный опыт и знания. Впоследствии они применяют их на практике и вносят свой личный вклад в улучшение окружающей среды», — отметил Константин Михальков.

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