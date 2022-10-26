Жительница Солнечногорска помогла семье из Изюма приспособиться к новой жизни в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:52 Жительница Солнечногорска помогла семье из Изюма приспособиться к новой жизни в Подмосковье

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Молодая семья переехала в Солнечногорск из Изюма после того, как город подвергся обстрелам. Дарье и Дмитрию 26 лет, их сыну — шесть. Весной этого года они выжили после прилета бомб в их квартиру.

Бомбы уничтожили все вещи семьи, включая документы и технику. На несколько месяцев они поселились у родственников, после чего решили уехать в Россию и начать новую жизнь.

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«Пришли, а там как будто бы ничего и не было. Два дня пожар тушили. Мы где-то на пятый день свои огрызочки паспортов только понаходили», — поделилась девушка.

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В Солнечногорске их приютила родственница Дарьи — Лидия Федоровна. Ранее она уже давала кров другой семье, которая теперь живет в соседнем доме.

Всю жизнь Лидия проработала воспитателем, и теперь помогает шестилетнему Егору приспособиться к новой жизни. Мальчик почти не разговаривает и всегда нуждался в особом подходе, а после пережитого стресса ситуация усугубилась.

«Дима молодец и Даша такая же — она хозяйка. Самое главное — у нас теперь ребенок. Ему же в школу идти! Поднять как-то надо!», — поделилась Лидия Федоровна.

Помощь семье оказали волонтеры и неравнодушные соседи. Пока Дарья и Дмитрий оформляют российские документы и ищут работу, фонд «Дари добро» привез им одежду, обувь и продукты, а также предложили им встать на попечительство.

Дарья и Дмитрий вместе с сыном решили, что останутся в Солнечногорске и будут строить жизнь с чистого листа.