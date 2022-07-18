Жительница Серпухова победила в федеральном конкурсе «Мастера гостеприимства»

Жительница Серпухова Татьяна Некрасова стала победительницей федерального конкурса «Мастера гостеприимства». Он проходил в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Финал направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства» завершился в Иркутске. Победителями стали 20 участников из 16 регионов России, однако участница из Серпухова стала единственным суперпобедителем конкурса — ей вручили грант Росмолодежи. Также она вошла в состав команды-победителя по решению кейса.

На финале в Иркутске Татьяна защищала свой проект — «Серпухов. Древний. Современный». Это серия экскурсий по городу, которые будут организованы с помощью интерактивных путеводителей, состоящих из двух отдельных буклетов: «Путеводитель по городу С.» и «Неформальный путеводитель. Серпуховская азбука».

Татьяне 19 лет, она учится в Институте управления и цифровых технологий Российского университета транспорта по направлению «Информационная безопасность». С 2020 года Татьяна руководит Молодежным медиацентром в Серпухове. Под ее руководством организация становилась победителем и призером различных конкурсов от международного до муниципального уровня.

Также Татьяна Некрасова около года работает специалистом по работе с молодежью МБУ «Центра по профориентации и трудоустройству молодежи».

Победительница конкурса «Мастера гостеприимства» после окончания вуза планирует развивать государственную молодежную политику в части социальных институтов для решения проблем молодежи и включения ее в повестку правительства Московской области и Мособлдумы. Также в планах — провести туристический форум в городском округе Серпухов для молодежи ЦФО.

Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — стана возможностей» реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» президентского проекта «Образование».