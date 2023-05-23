Подмосковье 23 мая 2023, 12:20 Жительница Серпухова одержала победу в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства» Людмила Фролова

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Жительница Серпухова Людмила Фролова победила в третьем сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» в номинации «IT-решения в туризме», сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие проводится в рамках проекта «Россия — страна возможностей».

Заключительные испытания конкурса прошли в Перми. Финалисты прошли комплексную оценку управленческих навыков и презентовали туристические стартап-идеи.

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Победительница продемонстрировала веб-сервис и мобильное приложение Cross Travel, благодаря которому организаторы туристических программ могут управлять ценами и бронированием услуг одновременно на всех крупных маркетплейсах, вести учет заказов и общение с клиентами, составлять расписание и многое другое. Для Людмилы это не первая победа, в 2019 году специалист завоевала звание «Лучший гид-экскурсовод» в России и Московской области.

Лауреатами третьего сезона «Мастеров гостеприимства» стали 23 участника из 17 регионов страны. Победители получат гранты на развитие профессии и будут обучаться у признанных мастеров в индустрии гостеприимства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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