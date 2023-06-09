09 июня 2023, 20:52
Жительница Щелкова заказала у модельера одежду для сурикатов
Жительница Щелкова Виктория Вялкова заказала дизайнерскую одежду для сурикатов Финика и Марты. Наряды для питомцев присылает модельер из Твери Елена Осипова.
«Сурикатики очень активные. На улице они развивают скорость до 30 километров в час. Если их не одеть, то животные просто убегут и все. Сурикат не собака, он не будет следить за хозяином», — рассказала владелица животных.
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Модельер из Твери Елена Осипова шьет для сурикатов кофты, платья и утепленные худи. Одежда животным помогает закрепить шлейку во время прогулок.
«В природе сурикаты все худенькие и одинаковые. А у нас их раскармливают многие, и они бывают толстопузиками. Поэтому для каждого надо подогнать выкройку», — отметила специалист.
Хозяйка питомцев уверена, что с этими животными справится не каждый. Скоро для суриката по кличке Марта изготовят новое платье с фатином, дизайнер уже готовится к новым экспериментам.
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