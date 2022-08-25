Жительница Рузы родила третью двойню подряд

Наталья Морозова из Рузы родила двойняшек — мальчика и девочку — в перинатальном центре Наро-Фоминска. Вроде бы ничего особенного в рамках целого Подмосковья, если не знать, что в семье Морозовых это уже третья двойня подряд.

Десять лет назад в семье появились Никита и Кирилл, а через два года после этого — Женя и Леша. Как это часто бывает, папа мечтал о дочери. Чтобы как в сказке — четыре сыночка и лапочка-дочка. Третья беременность так и задумывалась, но в придачу к долгожданной девочке родился еще один пацан.

«Мы, честно говоря, были в шоке, когда узнали. Папа до сих пор еще не отошел. Я даже не думала, что такое вообще возможно в этой жизни», — сказала счастливая мама шестерых детей.

В Наро-Фоминском перинатальном центре тоже такого не припомнят. Трое двойняшек подряд у одной мамы — настоящий рекорд. Говорят, что такая способность передается по наследству. У Натальи Морозовой как раз такая история — бабушка и прабабушка тоже были плодовитыми.

Малышей, которые появились всего несколько дней назад чуть раньше срока, назвали Анжелика и Артем.

«Сейчас мама каждое утро делает гимнастику. Растягивает связки и выкладывает малышей на живот. Если у нее возникают вопросы или она боится трогать новорожденного, мы ей помогаем. Дети активно кушают», — рассказала врач-невролог Наро-Фоминского перинатального центра Екатерина Зозуля. Кстати, здесь теперь встают на учет все недоношенные дети. Их наблюдают врачи столько, сколько необходимо.

Артем и Анжелика еще обязательно вернутся в центр на обследование. А пока вместе с мамой они спешат на выписку, где семейство встречает счастливый папа Алексей. Видно, что волнуется. Еще бы.