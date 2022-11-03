Жительница Реутова стала первой на Национальном чемпионате среди глухих «DeafSkills» | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 23:41 Жительница Реутова стала первой на Национальном чемпионате среди глухих «DeafSkills»

Читать 360tv в

Жительница Реутова победила в чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с нарушением слуха «DeafSkills». Она выиграла в компетенции «Туризм».

Светлана Ряжских из Реутова стала первой на Национальном чемпионате среди глухих. Женщина взяла медаль в компетенции «Туризм».

Реклама

Чемпионат проходил в Уфе. За медали состязались 350 мастеров в 34 компетенциях. Это и сами молодые участники до 35 лет, и эксперты, волонтеры и представители региональных отделений Всероссийского общества глухих.

Реклама

«Движение „DeafSkills“ уже охватывает весь мир и сейчас активно развивается в нашей стране. Стереотипы надо менять. Мы должны продемонстрировать всем, что глухие люди могут все. Благодаря этому чемпионату весь мир посмотрит на нас другими глазами. Давайте сделаем его лучше и сильнее своими руками. Проигравших здесь нет — вы все победители», — сказал президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.

Из Московской области в чемпионате приняли участие восемь человек, пятеро из них стали победителями и призерами в различных номинациях.